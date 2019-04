Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohngebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs

45-Jähriger auf frischer Tat festgenommen

Goch-Asperden (ots)

Am Dienstag (9. April 2019) gegen 15.00 Uhr warf ein 45-jähriger Mann aus Kleve mit einem Stein eine Fensterscheibe an einem Wohngebäude auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Hommersumer Straße ein. Im Gebäude verschaffte sich der Täter Zugang zu mehreren Wohnungen, indem er Türen eintrat. Der 45-Jährige entwendete Bargeld und einen Autoschlüssel. Als er die Treppe aus dem Obergeschoss herunterkam, überraschten ihn zwei Hausbewohner, die ihn bis zum Eintreffen der Polizei widerstandslos festhielten. Der Einbrecher gab den Bewohnern die Beute zurück. Die Polizeibeamten nahmen den 45-Jährigen fest und durchsuchten seine Wohnung. Dort fanden sie Beute, die der 45-Jährige am 17. Januar 2019 in einer Kindertagesstätte in Kevelaer-Winnekendonk entwendet hatte. Der 45-Jährige legte ein Geständnis ab und wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell