Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Exhibitionismus

Unbekannter onaniert und flüchtet mit weißem Suzuki Swift

Kalkar-Wissel (ots)

Am Dienstag (9. April 2019) gegen 16.00 Uhr ging eine Frau vom Parkplatz an der Straße Fingerhutshof zum Wisseler See. Ein unbekannter Mann, der auf dem Parkplatz aus einem weißen Suzuki Swift ausgestiegen war, hatte sie zuvor beobachtet. Die Frau drehte sich am Ufer um und sah diesen Mann in einer Entfernung von rund 25 Metern stehen. Er hatte die Hose geöffnet und onanierte in ihre Richtung. Als die Frau mit der Polizei drohte, ging der Mann zurück zum Parkplatz und fuhr mit dem Suzuki weg.

Der Mann war 20 bis 30 Jahre alt, schlank und hatte helle, kurze Haare sowie eine helle Hautfarbe. Er trug eine Jeanshose.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell