Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Silberfarbener VW Polo beschädigt

Rees-Millingen (ots)

Am Dienstag (09. April 2019) in der Zeit zwischen 15.50 und 16.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen silberfarbenen VW Polo, der am Fahrbahnrand der Hauptstraße abgestellt war. Einer Zeugin kam im genannten Zeitraum in Höhe der Unfallörtlichkeit ein ebenfalls silberfarbener Kleinwagen, ähnlich einem Renault Clio, in Richtung Anholter Straße entgegen. Als der Wagen an ihr vorbeifuhr, nahm sie ein lautes Geräusch wahr. Bei dem Unfall entstand ein Schaden am linken Außenspiegel des Polos. Der Verursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Der Fahrer des Kleinwagens und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 zu melden. (cs)

