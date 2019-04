Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Fahrer eines silberfarbenen VW Polo mit Klever Kennzeichen gesucht

Emmerich (ots)

Am Dienstag (9. April 2019) gegen 13.45 Uhr beschädigte der Fahrer eines silberfarbenen VW Polo mit Klever Kennzeichen am Groendahlscher Weg einen geparkten schwarzen Nissan Micra an der rechten Seite. Der Unfallverursacher, ein älterer Mann, fuhr ohne anzuhalten in Richtung Reekscher Weg weiter. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Er las einen Teil des Kennzeichens ab: KLE-H.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

