Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht

Fahrer eines 3er BMW mit Duisburger Kennzeichen gesucht

Goch (ots)

Am Sonntag (7. April 2019) gegen 13.00 Uhr sah ein Zeuge, wie der Fahrer eines hellen Autos mit Duisburger Kennzeichen auf dem Parkplatz Klosterplatz in einer 180 Grad Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er streifte zunächst einen Mazda CX5 und prallte dann gegen die vordere rechte Ecke eines Dacia Logan. Der Dacia wurde bei dem Zusammenstoß etwa drei Meter verschoben und so stark beschädigt, dass er später abgeschleppt werden musste. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei fand an der Unfallstelle Splitter des Duisburger Autos, die von einem 3er BMW stammen. Das Fahrzeug muss erheblich an der vorderen linken Ecke beschädigt worden sein.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

