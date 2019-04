Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Schule

Täter werfen Scheibe ein

Uedem (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 13.00 Uhr, und Montag (08. April 2019), 07.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Schule an der Meursfeldstraße ein. Sie warfen einen Randstein durch ein Fenster im Erdgeschoss und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Die Täter gelangten in ein Büro und durchwühlten mehrere Schränke nach Diebesgut. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

