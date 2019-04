Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Mercedes E-Klasse beschädigt

Kleve (ots)

Am Donnerstag (4. April 2019) gegen 15.15 Uhr stellte eine Frau einen frischen Unfallschaden an der rechten Seite ihres grauen Mercedes E-Klasse fest. Der Mercedes war auf dem Krankenhausparkplatz an der Albersallee abgestellt. Dort hatte sie ihn am Vormittag geparkt. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

