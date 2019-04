Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Einfamilienhaus

Verdächtiger Audi mit französischem Kennzeichen gesehen

Kerken-Eyll (ots)

Am Dienstag (9. April 2019) zwischen 9.40 und 10.50 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Obereyller Straße ein Fenster an einem Einfamilienhaus auf. Das Gebäude ist ein Bungalow und befindet sich auf einem Hofgrundstück. Die Täter kletterten durch das Fenster und durchsuchten im Haus mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Bislang liegen der Polizei noch keine Angaben zur Beute vor. Ein Zeuge sah zur Tatzeit auf dem Hofgelände ein schwarzes Audi Coupé mit französischem Kennzeichen. Ein anderer Zeuge sah zwei Männer, die aus Richtung des geparkten Audis kamen. Sie waren 20 bis 30 Jahre alt, schlank und hatten ein südländisches Aussehen. Beide hatten dunkle, mittellange Haare und trugen Vollbärte. Einer der Männer war mit einem roten Pullover bekleidet.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

