Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200413.1 Volsemenhusen: Leichenteile identifiziert (Folgemeldung zu 200401.5)

Volsemenhusen (ots)

Die am 1. April 2020 am Brandort in Volsemenhusen aufgefundenen menschlichen Überreste konnten mittlerweile zweifelsfrei der vermissten 54 Jahre alten Bewohnerin zugeordnet werden. Die Todesursache ist nach wie vor unklar, die Ermittlungen der Heider Kripo dauern an.

