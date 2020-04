Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200413.2 Eddelak: Person nach Brand eines Hauses vermisst

Eddelak (ots)

Nach dem Brand eines Reetdachhauses in Eddelak in der Nacht zum Karfreitag wird der einzige Bewohner des Gebäudes vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass er in den Flammen ums Leben gekommen ist.

Kurz nach 04.00 Uhr ist ein reetgedecktes, ehemaliges Bauernhaus in der Averlaker Straße aus unklarer Sache in Brand geraten. In dem Haus befanden sich drei Wohnungen, von denen zwei nicht bewohnt waren. In der dritten lebte ein 31-Jähriger, der seit dem Feuer, das das Objekt komplett zerstörte, vermisst wird. Aufgrund der Gesamtumstände ist zu vermuten, dass sich der Dithmarscher zum Zeitpunkt des Brandes in dem Gebäude aufgehalten hat. Eine genaue Nachsuche nach der Person war in der Brandruine bisher noch nicht möglich.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 250.000 Euro belaufen.

