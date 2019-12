Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Tageswohnungseinbrecher scheitern.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten am Montag in ein Einfamilienhaus im Triftweg einzubrechen. Zwischen zirka 13 und 20:30 Uhr hebelten die Täter an einem Fensterrahmen, der aufgrund der guten Sicherung jedoch nicht nachgab. Die Einbrecher gelangten nicht in das Haus. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

