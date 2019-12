Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher werden gestört.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag versuchte eine Gruppe Jugendliche über ein Dach in ein Geschäft in der Langen Straße einzudringen. Eine Zeugin beobachtete gegen 15:30 Uhr die vier Personen, die nach ihrer Entdeckung flüchteten. Die Tatverdächtigen waren etwa zwischen 14 und 17 Jahren alt und trugen alle Mützen. Die kleinste Person in der Gruppe trug eine gelbe Jacke, die größte eine blaue Jacke mit roten Streifen unter den Armen. Hinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

