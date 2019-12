Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - betrunken Unfall gebaut

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen touchierte die 58-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf der Pivitsheider Straße und stürzte. Sie wurde bei dem Sturz leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Klinikum in Detmold verbracht. Da bei der Fahrerin des Kleinkraftrades bei der Unfallaufnahme erheblicher Alkoholgenuss festgestellt wurde, musste ihr zudem eine Blutprobe entnommen werden und es erwartet sie nun ein entsprechendes Strafverfahren.

