Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Totalschäden nach Abbiegeunfall.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagabend übersah eine 75-jährige Golf-Fahrerin beim Linksabbiegen von der Bahnhofstraße in die Detmolder Straße einen vorfahrtsberechtigten Honda. Der Fahrer, ein 34-jähriger Lemgoer, war gegen 17:45 Uhr in Richtung Wöbbel unterwegs. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Golf zu verhindern. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden liegt bei rund 13000 Euro. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Zeugen des Unfalls benachrichtigen bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell