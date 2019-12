Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Täter beim Einbruchsversuch beobachtet.

Lippe (ots)

Um kurz nach 1 Uhr amMontagmorgen beobachtete ein Zeuge, wie eine Person sich an einem Imbiss in der Schloßstraße zu schaffen machte. Der Unbekannte verließ den Tatort daraufhin in Richtung Schülerstraße. Er ist etwa 1,70 m groß, von kräftiger Statur, hat dunkle kurze Haare und trug ein Base-Cap, eine hüftlange Jacke mit Kapuze und eine Cargohose. Beim Versuch, in den Imbiss einzudringen, richtete der Täter einen Sachschaden von etwa 300 Euro an. Hinweise nimmt die Kripo unter 05231 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell