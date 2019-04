Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Auffälliger Exhibitionist zeigte sich

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr zeigte sich an der Kopernikusstraße ein Unbekannter einem zehnjährigen Kind aus Moers, das mit einem Fahrrad unterwegs war, in schamverletzender Weise.

Beschreibung des Sittentäters:

20 - 25 Jahre alt, braune Haare. Der Mann trug lediglich eine grüne Boxershorts und keine Bekleidung am Oberkörper.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

