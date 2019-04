Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Feuer an der Ringstraße

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet gegen 01.55 Uhr ein Stapel Europaletten auf einem unbefestigten Grundstück an der Ringstraße aus bisher ungeklärter Ursache in Brand.

Das Feuer griff auf eine Gartenhütte und auf drei abgestellte Autos über.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, trotzdem entstand an allen Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste die Ringstraße im Bereich des Brandortes komplett gesperrt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

