Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - PKW überschlug sich bei Unfall

Wesel (ots)

Ein 19-jähriger Mann aus Hamminkeln beabsichtigte am Samstag gegen 11.50 Uhr mit seinem Pkw aus der Rosenallee nach links auf die Mühlenfeldstraße in Fahrtrichtung Bislich abzubiegen. Hierbei übersah er den PKW einer 28-jährigen Frau aus Wesel, die zusammen mit ihren zwei Kindern (22 Monate und 2 Jahre) die Mühlenfeldstraße aus Richtung Bislich kommend befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw der 28-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls in den gegenüberliegenden Graben geschleudert und landete dort auf dem Dach. Die 28-Jährige und ihre Kinder konnten den PKW unter Mithilfe von Ersthelfern und dem 19-Jährigen verlassen. Die Frau und ihre beiden Kinder wurden durch den Unfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung einem Krankenhaus in Wesel zugeführt. Eine Lebensgefahr für die verletzten Personen besteht nicht. Des Weiteren wurde eine 19-jährige Beifahrerin aus dem PKW des 19-Jährigen leicht verletzt. Sie wurde ebenfalls einem Krankenhaus in Wesel zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Verkehr wurde für die Zeit der Unfallaufnahme abgeleitet.

