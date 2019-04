Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizei sattelt auf! Weiterer Kooperationsvertrag für das Pedelec-Projekt.

Rheinberg (ots)

Rund um Ostern planen viele Leute eine Fahrradtour. Im diesem Jahr haben sich sicherlich noch mehr Menschen ein Pedelec angeschafft, um damit unterwegs zu sein. Denn die Räder liegen auch in diesem Frühjahr voll im Trend.

Der Spaß bei der elektronisch unterstützen Fortbewegung hat auch eine negative Seite: Die Polizei im Kreis Wesel registrierte im vergangenen Jahr 76 verunglücke Pedelec-Fahrer, zusätzlich waren 77 Fahrer mit ihren Rädern an Unfällen beteiligt. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Zahlen gestiegen.

Um das Bewusstsein für die Elektro-Räder im Straßenverkehr zu erhöhen, hat Landrat Dr. Ansgar Müller am Samstag in Rheinberg den dritten "Kooperationsvertrag" unterschrieben: An diesem Projekt sind die Polizei im Kreis Wesel, die Deutsche Verkehrswacht Wesel und das Fahrradgeschäft "Räder-Ecke" beteiligt. "Wir haben bereits erfolgreich zwei Verträgen mit Radgeschäften in Wesel und Dinslaken unterschrieben. Weitere Kooperationen werden in den nächsten Wochen noch folgen.", erklärt Landrat Dr. Ansgar Müller.

Bei diesem Projekt bietet die Polizei "Pedelec-Trainings" an. Die Verkehrssicherheitsberaterinnen und Verkehrssicherheitsberater trainieren mit den Teilnehmern das Fahren der Räder auf einem geschützten Platz und an einem Simulator. Das schnelle Tempo und das andere Fahrverhalten der elektronisch unterstützen Räder können hier realistisch getestet werden. Mit der Teilnahmebescheinigung für einen solchen Kurs gibt es im Radgeschäft des Vertragspartners einen Rabatt auf Sicherheitstechnik, wie Helme oder Leuchtwesten.

Die nächsten Pedelec-Kurse sind:

Montag, 15.04.19, 10.00 Uhr - 13.00 Uhr, Fahrradladen "Nellesen" in Dinslaken, Unterzeichnung eines weiteres Kooperationsvertrages. Zusätzlich stehen Training und Pedelec-Simulator auf dem Schulhof der Grundschule an der Gartenstraße. (keine Anmeldung erforderlich)

Mittwoch, 17.04.19, 9.00 Uhr - 12.00 Uhr, Dorfschule Ginderich, Schulstraße 1, Wesel.

Freitag, 26.04.19, 10.00 Uhr - 13.00 Uhr, Gebäude DRK/Feuerwehr, Neue Straße 3, Alpen.

Für diese Kurse bitte vorher anmelden unter: 0281/ 107-7777 (Hotline) oder 0281/107-3222.

