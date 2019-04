Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Althengstett - Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Calw (ots)

Drei Leichtverletze und ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls Samstagnacht zwischen Althengstett und Hirsau. Ein 18-Jähriger war gegen 00:20 Uhr mit seinem Peugeot auf der Gemeindeverbindungsstraße von Althengstett nach Hirsau unterwegs. Die Straße ist in Richtung Hirsau als Einbahnstraße ausgeschildert. Seinen Angaben zufolge kam ihm auf halber Strecke in einer langgezogenen Rechtskurve ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden sei er ausgewichen und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Sein Pkw blieb schließlich in einem Wildbewuchs aus kleinen Bäumen und Sträuchern hängen. Der andere Pkw sei einfach weitergefahren. Der 18-Jährige und seine zwei ebenfalls 18-jährige Mitfahrer wurden vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.

