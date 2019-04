Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunsicherer Sattelzug

Karlsruhe (ots)

Einen verkehrsunsicheren Sattelzug konnten Beamte der Verkehrspolizei am Freitagnachmittag auf der BAB A5 aus dem Verkehr ziehen. Den Beamten fiel kurz nach 16.00 Uhr in Höhe Malsch das Fahrzeug wegen fehlender Radabdeckungen auf. Im Rahmen der Kontrolle wurden dann erhebliche Mängel an der Zugmaschine deutlich. Neben defekter Beleuchtung und verformter Karosserie waren Spurstangen und Schaltgestänge ausgeschlagen, Luftfederbälge gerissen und die Druckanzeige defekt. Der Sattelzug wurde durch einen TÜV-Prüfer begutachtet und anschließend stillgelegt. Insgesamt mehr als 20 Mängel wurden in einem Gutachten aufgelistet. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleitung von 815 Euro hinterlegen.

