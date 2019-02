Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Wildbad- Einbruchsversuch in Wohnung

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag 19.15 Uhr bis Samstag 14.30 Uhr in eine Wohnung in der Wilhelmstraße einzubrechen. Den Tätern gelang es aufgrund der guten Sicherung nicht, die Türe aufzuhebeln. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Wildbad, Telefon 07081 93900, erbeten.

