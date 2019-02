Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Friolzheim - 32-jähriger Radfahrer nach Unfall mit Pkw verletzt

Friolzheim (ots)

Ein 32 Jahre alter Rennradfahrer wurde am Samstagmorgen von einem Pkw erfasst und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 32-Jährige war gegen 8.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Landstraße 1175 bergaufwärts von Friolzheim nach Heimsheim unterwegs. In gleicher Richtung fuhr ein 26-jähriger Audifahrer der nach bisherigem Kenntnisstand des Verkehrskommissariats Pforzheim offenbar so von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, dass er den Radfahrer nicht erkannte und diesen mit seinem rechten Außenspiegel zu Fall brachte. Obwohl der Zweiradfahrer keinen Schutzhelm trug, wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt, wobei sein Fahrrad vom Pkw überrollt wurde. Der Rennradfahrer wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, das er am gleichen Tag wieder verlassen konnte. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4.500 Euro.

