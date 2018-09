POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Freundschaftsländerspiel Deutschland - Peru in der Wirsol Rhein-Neckar-Arena - Anreise- und Sicherheitsinformationen des DFB

4 Dokumente

Sinsheim (ots) - Am Sonntag, 09.09.2018, 20:45 Uhr, treffen in der "WIRSOL Rhein-Neckar-Arena" Sinsheim die deutsche und die peruanische Fußball- Nationalmannschaft in einem Freundschaftsländerspiel aufeinander. Da bei internationalen Spielen keine Stehplätze erlaubt sind, verringert sich die Kapazität auf 25.494 Plätze. Das Stadion wird nahezu ausverkauft sein. Stadionöffnung ist um 18:45 Uhr. Im Anhang gibt es Anreiseinformationen und ein Informationsblatt Sicherheit des DFB. Analog zu den Heimspielen der TSG 1899 Hoffenheim wird es auch wieder einen Shuttlebus geben, der die Fans von Hauptbahnhof in Sinsheim zum Stadion bringt und nach Spielende wieder zurück. Genauso verkehren zusätzliche Züge zum Spiel. Die zuständige Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim ist während des Polizeieinsatzes vor Ort unter Telefon 0152/57721025 erreichbar.

