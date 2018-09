POL-MA: Heidelberg: Alarmauslösung an internationaler Gesamtschule

Heidelberg (ots) - Am Donnerstagabend kurz vor 18Uhr kam es an der internationalen Gesamtschule in Heidelberg zur Auslösung eines automatischen Amok-Alarms. Die Polizei rückte, trotz Ferienzeit und Abendstunden, wie üblich mit mehreren Streifenwagen an. Die verschiedenen Gebäudekomplexe der zurzeit nicht genutzten Schule wurden allesamt mit negativem Ergebnis durchsucht. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm. Die Ursache der Alarmauslösung konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Es kam zu keinerlei Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

