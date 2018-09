POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Pkw und Straßenbahn

Großsachsen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und einer Straßenbahn kam es am Donnerstagabend um ca. 19.00 Uhr im Kreuzungsbereich der B 3 und der L 596 in Großsachsen. Die 34-jährige Pkw Führerin aus Heidelberg bog nach ersten Zeugenaussagen unter Missachtung einer Rotlicht zeigenden Verkehrsampel mit ihrem Hyundai von der Breitgasse (L 596) nach rechts in die Landstraße (B 3) ab. Hierbei kollidierte sie mit der in Richtung Leutershausen fahrenden Straßenbahn. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, an der Straßenbahn in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die B 3 musste während der Unfallaufnahme bis ca. 20.10 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet. Es waren drei Streifenwagen eingesetzt. Die Verkehrsunfallaufnahme West des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

