POL-KA: (KA) Karlsruhe - Aufbruchsserie an Zigarettenautomaten

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in den Karlsruher Stadtteilen Grünwinkel und Mühlburg zu insgesamt drei Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Wie hoch der Sach- und Diebstahlschaden ist, kann zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings noch nicht gesagt werden.

Die Diebe hebelten in allen drei Fällen die Geldfächer der Automaten auf und gelangten so an die dahinterliegenden Kassetten. Während der Tatausführung in der Mühlburger Stösserstraße wurden die Täter durch eine Anwohnerin gestört und flüchtet ohne Beute fußläufig in Richtung Bodelschwinghstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den Dieben fehlt von ihnen bislang jede Spur.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721/666-3611 zu melden.

