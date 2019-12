Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Tatverdächtiger aufgrund Zeugenbeschreibung vorläufig festgenommen.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen nahm die Polizei einen Tatverdächtigen für einen versuchten Einbruch vorläufig fest. Der Mann hatte die Tür eines Nagelstudios in der Breiten Straße eingetreten und den Alarm ausgelöst. Ein Zeuge hörte den Alarm und sah einen Mann in Richtung Schuhstraße flüchten. Mit der Zeugenbeschreibung des Tatverdächtigen konnten Polizeibeamte den Gesuchten zwanzig Minuten nach dem Einbruchsversuch in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

