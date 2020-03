Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, den 20./21.03.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Schwerer Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Führer aus Emden den Woldenweg in Südbrookmerland in Richtung Riepe. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf einer Weide und landete danach wieder auf dem Woldenweg. Der 20-Jährige erlitt nach bisherigen Erkenntnissen schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, am Pkw entstand Totalschaden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Eine 28-jährige Pkw-Führerin aus Aurich befuhr am Freitagabend den Südeweg in Aurich in Richtung Wallinghausen. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn, prallte gegen ein Verkehrsschild und landete in einem angrenzenden Graben. Die Frau konnte den Pkw selbständig verlassen, verletzte sich aber leicht, so dass ein Rettungswagen verständigt wurde. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab leider einen Wert von mehr als 1 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Georgsheil- Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr bog ein 19-Jähriger aus Berumbur mit seinem Pkw von der Norder Straße aus kommend, nach rechts auf die Emder Straße in Richtung Emden ein. Ein dunkler Kleinwagen, befuhr die Bundesstraße in Richtung Emden und geriet nach Angaben des 19-Jährigen kurzfristig auf seine Fahrbahn. Es kam zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge, wobei sich der Verursacher unerlaubt in Richtung Emden entfernte. Der entstandene Sachschaden befindet sich im dreistelligen Bereich.

Kriminalitätsgeschehen

---- Fehlanzeige ---

PK Norden

--- Fehlanzeige ---

PK Wittmund Verkehrsgeschehen

--- Fehlanzeige ---

Kriminalitätsgeschehen

Diebstahl und Beleidigung

Am 21.03.2020, gegen 00.24 h, meldete ein männlicher Anrufer, dass drei bis vier Personen mit einer ganzen Menge angeblich gestohlener Pfandflaschen an der Isumser Straße in Wittmund in Richtung Innenstadt unterwegs laufen würden. Von den eingesetzten Polizeibeamten konnte ein amtsbekannter 23 Jahre alter Wittmunder mit vier Müllsäcken gefüllt mit Pfanddosen angetroffen werden. Der Wittmunder konnte die Herkunft der Dosen nicht erklären. Ermittlungen ergaben noch vor Ort, dass diese Dosen aus dem Eigentum der Biogasanlage in Isums stammten. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der Wittmunder die vier Beamten mehrfach mit der Abkürzung "ACAB". Gegen den Beschuldigten wurde Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Beleidigung eingeleitet.

