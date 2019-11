Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn, Neckar-Odenwald-Kreis und dem Hohenlohekreis.

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Verkehrszeichen umgestoßen - Pkw getroffen Am Samstag kurz nach Mitternacht, gegen 00.20 Uhr, stießen zwei Unbekannte ein Verkehrs-schild im Bereich der Südstraße/Rosenbergstraße um. Das Schild fiel auf die Straße und traf dort den vorbeifahrenden Pkw eines 49-jährigen aus dem Stadtgebiet Heilbronn. Das kippende Schild traf die rechte Fahrzeugseite des 49-jährigen und zerkratztes es am vor-deren Türholm und am rechten vorderen Kotflügel. Von den beiden Tätern ist leider nichts bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier unter Telefon 07131/104-2500 in Verbindung zu treten.

Eibensbach: Einbrecher gehen Kindergarten an Vermutlich in der Nacht von vergangenen Donnerstag ab 20.00 Uhr bis Freitag 07.15 Uhr, gingen Einbrecher den Kindergarten im Haselnußweg an. Der oder die Täter hebelten zunächst mit einem 10 mm breiten Werkzeug ein Fenster auf und gelangten so in den Innenraum des Kindergartens. Im Inneren hebelten sie ein Bürotüre auf und durchwühlten sämtliche Behältnisse und das Mobiliar. Die Täter konnten einen geringen Bargeldbetrag und zwei Laptops entwenden. Die Täterschaft verlies den Kindergarten wieder über ein Fenster in der Südseite des Gebäu-des. Weiterhin wurde ein Einbruch in der Lärchenstraße in ein Wohnobjekt bekannt. Auch hier konnten 10 mm breite Werkzeugspuren gesichert werden. Hier drang der Täter über den Balkon in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchte er in einem Büroraum Schränke und Schubladen. Entwendet wurde bei diesem Einbruch offenbar nichts. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beiden Einbrüchen machen können, werden ge-beten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter Telefon 07133/2090 oder dem Polizeiposten Güg-lingen unter Telefon 07135/6507 zu melden.

Neuenstadt/Kocher: Auto gestohlen und Unfall verursacht Am Freitag, gegen 15.20 Uhr, versuchte ein 63-jähriger Mann einen dunklen Pkw Daimler-Benz A-Klasse zu warten. Hierzu hatte er zunächst die Batterie aufgeladen und startete den Motor des Wagens. Nachdem er währenddessen kurz in seiner Werkstatt war, stellte er im An-schluß fest, dass das Fahrzeug verschwunden war. An der A-Klasse waren keine Kennzei-chenschilder angebracht. Der Täter entwendet offenbar unmittelbar danach in der Deutschordenstraße an einem abge-stellten Anhänger die Kennzeichen HN-AU 966 und brachte diese an dem gestohlenen Daim-ler an. Anschließend setzte er seine Flucht in Richtung Alemannenstraße fort und wollte dort an ei-nem geparkten VW Golf die Kennzeichen entwenden. Dies bemerkte jedoch der Besitzer und der Fahrzeugdieb flüchtete erneut. Im nahegelegenen Buchhof rammte der Dieb eine Hauswand mit dem entwendeten Daimler und setzte seine Flucht mit dem entwendeten Fahrzeug in Richtung Oedheim fort. Zeugen können den Dieb wie folgt beschreiben: Männlich, 180 cm groß, blond, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, dunkle Sportjacke, Jeans, trug Basecap mit Schild nach hinten, Drei-Tage-Bart, insgesamt ungepflegte Erscheinung. Der Mann wirkte alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zeugen, denen der Flüchtige in dem dunklen Daimler-Benz, aufgefallen ist, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter 07132/93710 in Verbindung zu setzen.

Main-Tauber-Kreis --- Fehlanzeige ---

Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach: Einbrecher auf frischer Tat erwischt Am Freitagabend, kurz vor 18.00 Uhr, gingen Einbrecher ein Wohnobjekt in der Straße "Im Rotletterle" in Mosbach an. Der im Haus anwensende Bewohner saß zum Tatzeitpunkt an seinem Computer und bemerk-te plötzlich verdächtige Geräusche. Bei der Nachschau in seinem Gebäude konnte er an seiner Terrassentüre frische Auf-bruchspruen erkennen. Ein zusätzlich angebrachter Bewegungsmelder schlug die Täter dann endgültig in die Flucht. Der Geschädigte konnte noch zwei schlanke Männer zu Fuß flüchten sehen. Die Täter trugen dunkle Kleidung und hatten Kaputzen auf. Sie liefen grob in Richtung der dortigen Schule. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifen aus Mosbach und Bu-chen sowie eine Streife der Hundestaffel ein. Die Täter konnten jedoch entkommen. Die Sicherung der Einbruchspuren übernahmen Spezialisten der Kriminalpolizei. Die Polizei bittet Zeugen, die zu der Sache Beobachtungen machen können, sich beim Poli-zeirevier Mosbach, unter Telefon 06261/8090 zu melden.

Hohenlohekreis Öhringen-Michaelbach: Wohnhaus aufgebrochen In der Nacht des vergangenen Freitages brachen Einbrecher die Holzeingangstüre zu einem Wohnhaus in der Obersteinbacher Straße auf. Hierdurch gelangten sie in das Haus der 59-jährigen Geschädigten und betraten die Keller-räume. Offensichtlich betraten der oder die Täter aber nicht die Wohnräumlichkeiten und entwende-ten auch nichts. Ob sie bei der Tatausführung gestört wurden ist nicht bekannt. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen unter Telefon 07941/9300 zu melden.

Ingelfingen: Dunkler Kombi gesucht Am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 2317, zwischen Bobachshof und Diebach, ein Unfall mit einem bislang unbekannten Verursacher. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam dem 56-jährigen Lenker eines Ford Transit ein dunkler Kombi mit MOS-Zulassung, entgegen. Hier kam er leicht auf die Fahrbahnseite des Geschädigten und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Am Ford Transit entstand ein Schaden von 500 Euro. Der Unfallbeteiligte im dunklen Kombi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeire-vier in Künzelsau unter 07940/9400 zu melden.

Michael Phillipp

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell