Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autos frontal zusammengestoßen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autos frontal zusammengestoßen

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich sind am Donnerstag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein 67 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 15.40 Uhr in Höhe Tannenhausen auf der Moordorfer Straße und geriet dort auf die Gegenfahrbahn. Er stieß frontal mit einer entgegenkommenden Skoda-Fahrerin zusammen. Die 42 Jahre alte Fahrerin, ihre 20-jährige Beifahrerin und der Mercedes-Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

