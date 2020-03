Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Hage von der Fahrbahn abgekommen und anschließend geflüchtet. Der Unbekannte war auf der Stettiner Straße in Richtung Hage unterwegs und überfuhr vermutlich beim Abbiegen nach links die Mittelinsel auf der L6. Dabei wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Möglicherweise fuhr der Verursacher einen Opel Zafira. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

