POL-LB: Unfallfucht in Waldenbuch und auf der BAB 8 - Gemarkung Leonberg; Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gemarkung Rutesheim

Waldenbuch: VW Golf beschädigt - Verursacher geflüchtet

Nach einer Unfallflucht, die am Donnerstag in der Marktstraße in Waldenbuch begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 09:15 Uhr und 12:40 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf noch ungeklärte Art und Weise gegen einen VW Golf, der entlang der Marktstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. An der Fahrerseite entstand dadurch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Waldenbuch unter der Tel. 07157 52699-0.

BAB 8 / Leonberg: Unfallzeugen gesucht

Am Donnerstag gegen 13:45 Uhr wurde auf der BAB 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart eine Verkehrsunfallflucht verübt, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Auf dem dritten Fahrstreifen der vierspurigen Autobahn war ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Richtung München unterwegs. Dort wollte er einen Fahrstreifenwechsel nach rechts durchführen. Hierbei achtete er offenbar nicht auf einen 60-Jährigen, der mit einem Sattelzug den zweiten Fahrstreifen befuhr. Es kam schließlich zur Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer, woraufhin der 60-Jährige nach rechts ausweichen musste. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 55-jähriger Tanklaster, mit dem er letztendlich seitlich zusammenstieß. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Ohne sich im Anschluss um das Unfallgeschehen zu kümmern, fuhr der Unbekannte, der mutmaßlich am Steuer eines Lkw saß, in Richtung München davon. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

BAB 8 / Rutesheim: Mitsubishi-Lenker kommt von der Fahrbahn ab

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 14:05 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim ereignete. Der 59 Jahre alte Lenker eines Mitsubishi befuhr den linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Karlsruhe. Aus derzeit ungeklärter Ursache prallte der Wagen des Mannes links gegen die Betonleitwand, wurde abgewiesen, schleuderte nach rechts und anschließend wieder zurück auf den linken Fahrstreifen, wo der Pkw erneut gegen die Betonleitwand stieß. Schlussendlich kam der Mitsubishi quer zur Fahrbahn auf der linken Spur zum Stehen. Der 59-jährige Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Leonberg sowie Rutesheim mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften am Unfallort, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden. Zudem wurde die Unfallstelle durch zwei Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg mittels einer Absperrwand abgesichert. Im Zuge der Unfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen sowie Reinigungsarbeiten waren der mittlere und linke Fahrstreifen bis etwa 15:10 Uhr gesperrt.

