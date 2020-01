Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bell- Krastel : Erfolgreiche Vermisstensuche

Bell/Hunsrück (ots)

Mit einem Großaufgebot von Kräften der Feuerwehren aus Kastellaun und Bell, mehreren Streifenwagen der Polizeiinspektion Simmern, dem Polizeihubschrauber und Suchhunden verschiedener Rettungsorganisationen wurde ab dem frühen Silvesterabend nach einem 77 - jährigen Mann gesucht, der nach einem Mittagsspaziergang nicht nach Hause zurückgekehrt war. Nach mehrstündiger Suche konnte der Vermisste am Neujahrsmorgen gegen 04:00 Uhr von einem Suchhund der Feuerwehr im Waldgebiet zwischen Krastel und Völkenroth in einem Abhang aufgefunden werden. Äußerlich unverletzt wurde der Mann aus seiner misslichen Lage geborgen, musste aber wegen starker Unterkühlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern

Telefon: 06761/9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell