POL-PDKO: Unfallflucht in Urbar

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr im Zeitraum vom 29.12.2019 bis 31.12.2019 die K84 aus Simmern kommend in Fahrtrichtung Urbar. In einer scharfen Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Urbar verlor dieser anscheinend die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Bushaltestellenschild, welches durch den Unfall aus der Bodenverankerung gerissen wurde. Der Unfallverursacher stellte das umgefallene und beschädigte Schild provisorisch wieder auf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zum Unfallverursacher liegen keine Hinweise vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf unter 02622 - 94020 zu melden.

