Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 49-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Papenburg (ots)

Ein 49-jähriger Mann hat sich gestern Abend bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Bethlehem rechts schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 19:40 Uhr mit seinem Motorroller in Richtung Rheiderlandstraße unterwegs, als er gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter fuhr. Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte und kümmerten sich um den Verletzten. Der Rollerfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An Motorroller und Transporter entstanden Sachschäden.

