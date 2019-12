Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Mülltonne in Brand

Esterwegen (ots)

Die Feuerwehr aus Esterwegen ist in der Nacht zu Montag zu einem Mülltonnenbrand in die Hauptstraße alarmiert worden. Aus noch ungeklärter Ursache war dort eine Papiertonne in Brand geraten. Durch die Hitzeentwicklung wurde eine weitere Tonne in Mitleidenschaft gezogen. Auch an einem Stromkasten sowie an der Gebäudewand entstanden leichte Schäden. Diese werden auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer.

Hinweise nimmt die Polizei in Esterwegen unter der Rufnummer (05955)1211 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell