Polizei Hagen

POL-HA: Gullydeckel in Haspe ausgehoben

Hagen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag (06.08.2020) auf Freitag einen Gullydeckel in Haspe ausgehoben. Zeugen fiel die Gefahrenstelle gegen 04.45 Uhr im Bereich der Einmündung Büddingstraße / Brusebrinkstraße auf und alarmierten die Polizei. Die Beamten setzten den Gullydeckel wieder ein und fertigten eine Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann sachdienliche Angaben zum dem oder den Tätern machen? Hinweise an die Polizei werden unter der 02331 - 986 2066 erbeten. (ts)

