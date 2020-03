Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprengung eines Fahrkartenautomaten

Hückelhoven-Baal (ots)

Am 11. März (Mittwoch), gegen 1.30 Uhr, wurde am Bahnhof, im Wartebereich an den Gleisen, ein Fahrkartenautomat gesprengt. Unbekannte Täter führten eine Explosion herbei, die den Automaten erheblich beschädigte. Ob sie etwas erbeuteten, wird noch ermittelt. Ein Zeuge konnte zwei Personen vom Tatort weglaufen sehen, die dunkel gekleidet waren.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 1 der Polizei Heinsberg in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer: 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell