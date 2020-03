Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sozialraum aufgebrochen

Erkelenz-Holzweiler (ots)

In einen Sozialraum einer Firma an der Kofferer Straße, brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 10. März, 17 Uhr und Mittwoch, 11. März, 4.30 Uhr, ein. Dazu hebelten sie die Tür auf. Anschließend entwendeten sie ein Mikrowellengerät.

