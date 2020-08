Polizei Hagen

POL-HA: 17-Jähriger zeigt Polizeistreife den Mittelfinger

Hagen (ots)

Ein erneuter Fall von Respektlosigkeit gegen Einsatzkräfte wurde am Freitagmittag (07.08.2020) einer Polizeistreife in Haspe zuteil. Die Beamten befuhren im Zuge ihrer Streifenfahrt die Kölner Straße. Dabei fiel ihnen an der Bushaltestelle "Hasper Torhaus" ein 17-jähriger Hagener auf. Dieser zeigte in Richtung der vorbeifahrenden Polizisten seinen ausgestreckten Mittelfinger. Die Situation bekamen zahlreiche an der Bushaltestelle wartende Fahrgäste mit. Als die Beamten den jungen Mann darauf ansprachen, gab er sich gleichgültig und wollte sich nicht weiter äußern. Er wurde wegen Beleidigung angezeigt.

