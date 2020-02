Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Lehre: Golf-Fahrer unter Einfluss von Drogen und Medikamenten

Wolfsburg (ots)

Lehre, Berliner Straße 14.02.20, 01.05 Uhr

Wegen Fahren unter Drogen- und Medikamenteneinfluss und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 27 Jahre alter Golf-Fahrer strafrechtlich verantworten. Beamte der Polizei Königslutter hatten den 27-Jährigen auf der Berliner Straße in Lehre um 01.05 Uhr routinemäßig zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Schon zu Beginn räumte der Wolfsburger ein, dass er keinen Führerschein besitze. Im weiteren Verlauf verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine und THC, dem Wirkstoff in Cannabisprodukten. Der 27-Jährige gab an, er konsumiere regelmäßig Marihuana, daher könne er sich die angezeigten Amphetamine nur durch seine Medikamenteneinnahme in Form von Psychopharmaka erklären. Deswegen wurden dem 27-Jährigen gleich zwei Blutproben entnommen. Die Beamten untersagten das weitere Führen von Kraftfahrzeugen und leiteten auch gegen die Halterin des Fahrzeugs ein Ermittlungsverfahren ein, da der Verdacht besteht, dass sie die Fahrt des 27-Jährigen duldete. Abschließend wurde gegen den 27-Jährige ein Verfahren wegen Drogenbesitz eröffnet.

