Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dieseldiebstahl aus Radlader

Maring-Noviand (ots)

In der Zeit von Samstag, 15.08.20, 13.00 Uhr, bis Montag, 17.08.20, 07.00 Uhr, kam es in einer Kiesgrube an der L 47 zwischen Osann-Monzel und Maring-Noviand zu einem Dieseldiebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam in das Firmengelände ein und pumpten ca. 500 l Diesel aus zwei Radladern ab. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge im Tatortbereich festgestellt haben, werden gebeten, sich bei die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/9527-0 oder pibernkastel-kues@polizei.rlp.de zu melden.

