Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Der Verkehrsdienst Weil am Rhein ermittelt gegen einen 27-jährigen BMW-Fahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Am 18.06.20, gegen 11 Uhr, wurde durch einen Autofahrer gemeldet, dass ein silberner BMW auf der Autobahn A5, zwischen dem Anschlussdreieck Müllheim und Neuenburg, mehrmals sehr dicht aufgefahren war. Nach einem Überholvorgang soll er dann auch einen weiteren Autofahrer ausgebremst haben. Der BMW konnte durch die Polizei auf der Autobahn im Bereich Weil am Rhein angehalten und kontrolliert werden. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht nun Zeugen und Autofahrer, welche weitere Angaben zur Fahrweise machen können oder gegebenenfalls auch genötigt oder gefährdet wurden.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell