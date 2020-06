Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merzhausen: Beschädigte Autos auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Zu einem etwas ungewöhnlichen Verkehrsunfall wurde die Polizei am Donnerstag, dem 18.06.2020, gerufen. Zwei auf einem Parkplatz "Im Großacker" in Merzhausen geparkte Autos wiesen Beschädigungen auf. Außerdem konnten Blutspuren an einem der beiden Pkw festgestellt werden. Der Vorfall dürfte sich zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr ereignet haben. Vom Verursacher der Beschädigungen fehlt jede Spur, sodass die Verkehrspolizei Freiburg Zeugen bittet, sich unter 0761/882-3100 zu melden.

