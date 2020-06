Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kind verunfallt mit E-Bike und verletzt sich schwer

Heitersheim (ots)

Am 16.06.2020 um 19 Uhr befuhr ein 11-Jähriger Junge mit seinem E-Bike den Radweg in der Kolpingstrasse in Heitersheim und übersah möglicherweise beim Einfahren auf die Fahrbahn, die dort ordnungsgemäß fahrende 57-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw.

Im weiteren Verlauf wurde der Junge vom Pkw erfasst und schlug mit seinem Kopf in die Windschutzscheibe ein. Anschließend rollte sich der Junge über die Fahrbahn ab und kam wieder auf den Füßen zum Stehen.

Der hinzugerufene Rettungsdienst diagnostizierte eine starke Prellung des Handgelenkes. Aufgrund der glücklichen Umstände, dass der Junge einen guten Fahrradhelm trug, blieb sein Kopf augenscheinlich unverletzt. Sicherheitshalber wurde er zur Beobachtung und weiteren Untersuchung in eine Kinderklinik verbracht.

