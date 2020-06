Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Radfahrer schwerverletzt - Unfallzeugen gesucht

Schwere Verletzungen zog sich ein 21-Jähriger Fahrradfahrer zu, der am 16.06.2020 um 10:15 Uhr in der Alten Poststraße, kurz vor der Einmündung Hauptstraße in Müllheim von einem entgegenkommenden Pkw bedrängt und bei einem Ausweichmanöver zu Fall kam.

Offenbar war der Radfahrer gerade im Begriff an einem am Straßenrand geparkten Pkw vorbei zu fahren, als im plötzlich ein roter Pkw mit recht hoher Geschwindigkeit entgegen kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste er nach dem Überholvorgang scharf nach rechts einlenken, kollidierte dabei mit dem Bordstein und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. m Weiteren prallte er mit dem Kopf gegen eine Hauswand und zog sich zahlreiche Verletzungen zu. Ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei besagtem, roten Pkw handelt es sich um einen kleinen Van oder Kombi, möglicherweise einen Ford C-Max, mit FR-Kennzeichen. Hinweise zum Fahrzeugführer liegen nicht vor.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum roten Pkw oder zum Unfallhergang machen können.

