Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Rehe kreuzen

Freiburg (ots)

Die Polizei möchte anhand von zwei aktuellen Beispielen auf die Gefahren durch und für Rehe oder anderes Wild auf den Straßen aufmerksam machen.

So kam es beispielsweise sowohl am Mittwoch, 17.06.2020, als auch am Donnerstag im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Waldkirch zu Wildunfällen. In beiden Fällen querte ein Reh gegen 7 Uhr plötzlich die Fahrbahn und kollidierte jeweils mit einem Auto. In beiden Fällen rannten die Rehe anschließend - augenscheinlich ohne größere Verletzungen - wieder in den Wald.

Die Polizei weist darauf hin, dass solche Begegnungen häufig günstiger verlaufen, wenn man an gefahrenträchtigen Stellen mit Wildwechsel rechnet und entsprechend aufmerksam fährt.

RWKI/rb

