Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 17.06.2020, wurde ein geparkter Mercedes-Benz in Unterlauchringen beschädigt. Der silberne Kombi war direkt vor einem Modehaus in der Hauptstraße von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Mercedes beim Ein- oder Ausparken am linken hinteren Radlauf, so dass ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) bittet um Zeugenhinweise!

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell