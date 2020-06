Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorrad-Fahrer verletzt sich bei Unfall

Freiburg (ots)

Mit seiner Kawasaki befuhr am Mittwoch, 17.06.2020, gegen 10.20 Uhr, ein 72 Jahre alter Mann die K 6301 aus Riedichen kommend in Richtung Gersbach. Beim einem spontanen Richtungswechsel beim Abbiegen geriet ein Bein des Fahrers unter das Motorrad und er kam von der Fahrbahn ab. Mit einer Beinfraktur kam der Verletzte ins Krankenhaus. Sein Motorrad wurde mit einem Traktor aus dem Graben geborgen. An der Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

